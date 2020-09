Hungerpandemie in Afrika

Am 14. Februar 2020 wurde in Ägypten die erste Corona-Infektion gemeldet. Seitdem hat sich das Virus rasch auf dem afrikanischen Kontinent ausgebreitet. Zuerst in den Staaten, denen es wirtschaftlich - z.B. durch Handel und Reisen - besser geht. Inzwischen gibt es in 54 Staaten Afrikas Corona-Fälle.