Griechenland: 10 Jahre später

Es folgte ein wirtschaftlicher Absturz um 25%, ein Schuldenschnitt, zahllose Rettungspakete von EU und IWF mit Krediten von rund 300 Mrd. Euro. Ein von vielen Griechen als Demütigung empfundenes Regime von Überprüfungen durch zunächst "Die Troika" und später "Die Institutionen". Was im Prinzip das gleiche war. Jahre des Darbens. Die Arbeitslosigkeit stieg in der Spitze auf über 27%. Ansonsten Niedergang: Gehälter, Renten, Hoffnungen.



Und dann, das Jahr 2019 ging zur Neige, waren die Aktien in Athen plötzlich stärker gestiegen als in jedem anderen Industrieland - mehr als 50%. Parallel fielen die Zinsen griechischer Staatsanleihen, was Zugang zum Kapitalmarkt eröffnet. Finanzmärkte wirken wie Frühindikatoren, erspüren eine Änderung der Wetterlage. Aber mitunter irren sie auch. Was war geschehen?