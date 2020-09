Globalisierung auf Abstand

Deutschland als Alternative zu China als Werkbank? Die Corona-Krise zeigt zumindest überdeutlich, wie abhängig Deutschland von seinen Handelspartnern geworden ist. Drei Jahrzehnte war es schon fast ein Naturgesetz, dass Unternehmen in Billiglohnländern produzieren.



Nicht selten, ohne internationale Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten. Das wurde gerade wieder in der Textilindustrie in Bangladesch offensichtlich, als westliche Modefirmen ihre Aufträge einfach stornierten und die Textilarbeiterinnen ohne Lohn nach Hause geschickt wurden.