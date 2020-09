Globale Fleischwende

Die globale Fleischnachfrage ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gewachsen. Seit den 1960er Jahren hat sich die weltweite Fleischproduktion laut der FAO nahezu verfünffacht, von 71 Mill. t Schlachtgewicht auf 336 Mill. t. Doch eine Trendwende ist in Sicht. Die Mehrheit der Deutschen, 42 Millionen, verzichtet schon heute an mindestens drei Tagen die Woche auf Fleisch. In den USA hat der Fleischkonsum seinen Gipfel inzwischen erreicht. China will seinen Fleischverbrauch bis 2030 um 50 Prozent reduzieren.



Weniger Fleisch und der Ersatz durch andere Proteine wäre auch aktiver Klimaschutz, denn bei der Fleischproduktion werden große Mengen an CO2 freigesetzt. Mit über 40.000 Tonnen pro Jahr verursacht die Viehzucht allein in Deutschland zwei Drittel der klimaschädlichen Emissionen in der Landwirtschaft. Der WWF hat ausgerechnet, dass ein Hamburger mit Pommes 2,48 Kilogramm CO2-Emissionen verursacht, vier Mal so viel wie Spaghetti mit Tomatensauce.



makro fragt, welche Rolle veganer Fleischersatz und Zuchtfleisch bei der zukünftigen Ernährung der Weltbevölkerung spielen könnte und wie die exportstarke Fleischindustrie in Deutschland damit umgehen will.