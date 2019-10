Geld und Moral

Norwegens Staatsfonds darf sich nicht an Unternehmen beteiligen, die ihr Geld mit Waffen, Tabak und dem Energieträger Kohle verdienen. Ein Ethikrat schaut sich zusätzlich die Geschäftspraxis an. Firmen, bei denen Korruption oder Kinderarbeit vorliegt, werden ausgeschlossen.



Unternehmen schreiben gerne auf ihre Fahnen, dass sie sich für das Gemeinwohl und für nachhaltiges Wirtschaften einsetzen. Auf der anderen Seite verhindert vor allem der Konkurrenzdruck, dass ethisches Verhalten zum Tragen kommt. Gibt es Auswege aus diesem Dilemma? makro fragt nach der Moral in der Wirtschaft.