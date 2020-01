Die Vanille-Krise

Die Preise der Vanille steigen seit einigen Jahren extrem. Auf dem internationalen Markt werden aktuell über 600 Euro für ein Kilogramm Bourbon-Vanille bezahlt. Eine Preissteigerung, die in den Herkunftsländern und in Deutschland nicht ohne Folgen bleibt. Für Gewürzhändler wird sie zu einer echten Krise, denn sie können sie nicht einfach an die Kunden weitergeben.