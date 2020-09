Brexit: Good bye, fish and chips?

Vereinfacht gesagt wollen die britischen Fischer raus aus der EU, dann die EU-Kollegen aus den britischen Gewässern verdrängen, den Zugewinn an Fisch aber wieder in die EU exportieren. Schon jetzt gehen drei Viertel der Exporte in Länder der Union. Das will die EU aber nicht zulassen. "Zugang zum Markt bedeutet Zugang zu den Gewässern", sagt Werner Kuhn, Europaabgeordneter der CDU. Er weiß, wie wichtig dieser Zugang für seinen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern ist.