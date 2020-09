Gesellschaft

Armutsbekämpfung: Agenda gegen Armut

Agenda 2030 heißt das ehrgeizige Programm, mit dem die UNO in 13 Jahren Hunger und Armut in der Welt besiegen will. Vieles erinnert an die gescheiterten Millenniumsziele. Ob es diesmal besser...

Datum: 13.01.2017