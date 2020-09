Die Pistenparty in den Alpen wird immer schriller. Top-Skigebiete werden immer großspuriger ausgebaut, die kleineren machen dicht. Der Grund dafür ist einfach, sagt Alpenforscher Prof. Werner Bätzing: "Seit 25 Jahren stagniert die Zahl der Skifahrer in Europa, und in Zukunft werden sie sogar noch deutlich weniger werden". In der Folge konzentrieren sich die Einnahmen bei einigen großen Playern, während immer weniger Hotels und Lifte von Einheimischen betrieben werden. Denen, so Bätzing, blieben oft nur hohe Mietpreise, Zersiedlung der Dörfer und verstopfte Straßen.