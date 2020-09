Alpentourismus

Der Wintertourismus ist in den Alpen wegen seines Umsatzes besonders wichtig. Er beträgt dort etwa 13,3 Milliarden Euro. Doch der Sommertourismus holt mit einem Umsatz von etwa 12,7 Milliarden Euro auf und lässt so den Abstand von Sommer- zu Wintertourismus schrumpfen. Allerdings schafft der Wintertourismus mehr Arbeitsplätze. Allein die Anzahl an Seilbahnmitarbeiter betrug im Winter 2016/17 rund 9500, im Sommer sind es nur halb so viele.