Abschied vom Öl?

Diese Gewissheit gerät ins Wanken. Denn noch bevor die Ölvorräte in ferner Zukunft zur Neige gehen werden, könnten neue Technologien, Stichwort Elektromobilität, forciert durch die Klimaproteste die Öl-Wende herbeiführen. Viel schneller als es Öl-Multis und anderen Ölprofiteuren lieb sein kann. In Deutschland sinkt der Ölverbrauch bereits - trotz wachsender Wirtschaft.



Den Öl-Produzenten bräche damit perspektivisch ihr Kerngeschäft weg. Schon heute versuchen sie daher, sich auf eine post-fossile Zukunft einzustellen, und investieren in grüne Energien. Auch Städte wie Berlin sind Zielscheibe von Aktivisten - und versuchen den Ausstieg aus Öl und Gas. Verabschiedet sich die Welt gerade vom Öl als Schmierstoff der Weltwirtschaft?