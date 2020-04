Günther Neufeldt moderiert makro, wenn Eva Schmidt unterwegs ist. Früher sah man ihn in diversen anderen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF. Nach der Ausbildung zum Diplom-Journalisten an der Universität München und der Deutschen Journalistenschule arbeitete er beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) und beim Berliner Sender RIAS-TV, u.a. als DDR-Korrespondent und im Studio Washington. Zur Zeit arbeitet er hauptsächlich als Reporter in der ZDF-Redaktion "Recht und Justiz".