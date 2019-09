6. Juli aus Hessen

Gerichtsreporterin Raquel Erdtmann

Quelle: HR

Derzeit beobachtet sie den so genannten "Fall Susanna" am Wiesbadener Landgericht. Es ist der Prozess gegen den 22-jährigen Iraker Ali B., der wegen Mordes an der 14-jährigen Susanna auf der Anklagebank sitzt. Noch verfolgt sie das Verfahren, erst am Ende, nach der Urteilsverkündung, wird sie ihre Geschichte schreiben. Raquel Erdtmann ist Gerichtsreporterin am Land- und Amtsgericht Frankfurt und berichtet über spektakuläre Kapitalverbrechen, aber auch andere Delikte. Was bringt einen Menschen dazu, ein Elternteil zu erschlagen? Oder die eigene Frau nach 64 Jahren Ehe?





Was geht in einem Fahrer vor, der einen Menschen 400 Meter unter seinem Auto in den Tod schleift? Verbrechen, die so unfassbar sind, dass sie die Vorstellungskraft der meisten Menschen übersteigen. Vor allem durch ihre großen Reportagen in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ist Raquel Erdtmann einer größeren Leserschaft bekannt. Die Prozess-Schilderungen sind so plastisch und detailgetreu, dass der Leser das Gefühl hat, mittendrin zu sein. Es ist ihre Beobachtungsgabe, die allen Beteiligten ihre Würde lässt. Sie ringe um Wahrhaftigkeit, sagt Raquel Erdtmann. Begonnen hatte sie mit dem Schreiben, als der Mörder des kleinen Jakob von Metzler gegen das Land Hessen klagte.



Ein Prozess, der landesweit für Aufsehen gesorgt hat und Raquel Erdtmann, die selbst das Verfahren miterlebte, nachhaltig erschüttert hat. Damals stieg in ihr der Wunsch auf, die Beobachtungen im Gerichtssaal auf Papier festzuhalten. Und das gelingt der ausgebildeten Schauspielerin mit zeichnerischem Talent ausgesprochen gut. Jahrelange Prozesse, Berge von Akten und stundenlange Aussagen, die sie minuziös notiert, reduziert sie auf ihre wesentliche Essenz. Wir haben Raquel Erdtmann bei ihrer Arbeit beobachtet. Was reizt sie am Beruf der Gerichtsreporterin und wie geht sie mit Mord und anderen menschlichen Abgründen um? Inwiefern hilft ihr die Schauspielausbildung, sich in andere Charaktere hineinzudenken und das Unbegreifliche in Worte zu packen?