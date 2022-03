Ländermagazin vom 5. Februar 2022

Moderatorin Nina Mahler erfährt, dass sogar ein wahrer Kern in der Geschichte steckt. Sie begibt sich auf Spurensuche in Hameln und wird fündig. Sie entdeckt Häuser, Straßen, Brunnen, Figurenspiele und Backwaren. Auch ein Kirchenfenster mit dem Motiv des Rattenfängers gibt es.



Überall in Niedersachsen finden sich solche Meilensteine, die Weltruf erlangt haben: 2009 bekam das Wattenmeer den Titel Weltnaturerbe. Am Langwarder Groden in der Gemeinde Butjadingen liegt es mit seinen Salzwiesen, Prielen und Wattflächen kompakt gleich hinterm Deich.



Und was viele nicht wissen: Kokain, eine der weitverbreitetsten Drogen der Welt und eine der gefährlichsten, hat in Niedersachsen ihren Ursprung: Ein Goslarer Chemiker gewann vor 160 Jahren als erster das weiße Pulver aus der südamerikanischen Coca-Pflanze.



Und auch den Taktstock hat ein Niedersachse etabliert: Der Braunschweiger Louis Spohr.



Das "Ländermagazin" aus Niedersachsen führt durch die Rattenfängerstadt Hameln und zeigt darüber hinaus anhand von eindrucksvollen Beispielen, wie Niedersachsen die Welt verändert hat.