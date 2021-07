Gesellschaft

Initiative kostbar – tue Gutes und rede darüber

Was haben Alpakas, Kaffee und Mehl gemeinsam? Sie sind kostbar! Also, wenn es nach den Macherinnen & Machern der Initiative kostbar geht. Im Jahr 2016, noch bevor Nachhaltigkeit, Regionalität und faire Produkte so richtig hip waren, schlossen sich im Blauen Land rund um Murnau acht Unternehmen zusammen, um ihre Produktionsweise sowie Lebenseinstellung transparent und für ihre Kundschaft nachvollziehbar zu machen. Und drei davon besuchen wir mit dem 3sat Ländermagazin aus Bayern.

Datum: 31.07.2021