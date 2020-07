Gesellschaft

Ab in die Ferien - Urlaub in Nordrhein-Westfalen

Ab in die Ferien heißt es in Nordrheinwestfalen ab diesem Wochenende. Dieses Jahr am liebsten direkt vor der Haustür, denn Urlaub im Westen ist wunderbar: Ob auf dem Land bei Wanderungen in der Eifel oder auf dem Wasser mit dem Hausboot unterwegs oder am Strand mitten in der Großstadt am Rhein!

Datum: 03.07.2020