Caro und Alexandra beim Melken.

An einem der schönsten Seen Deutschlands, dem Königssee, erlebt die 24-jährige Sennerin Carolin Schwarzfische ihren ersten Almsommer. Von 5 Uhr früh bis abends um 21 Uhr ist die junge Sennerin auf den Beinen. Sieben Tage die Woche versorgt sie die Tiere, die Alm und hungrige Touristen aus aller Welt, die jeden Tag den Nationalpark stürmen.

Denn auf der Alm verkommt nix. Caro Schwarzfischer verarbeitet, in mühseliger Handarbeit, die Milch ihrer Kühe zu Käse, Topfen und Butter.



Die Sendung zeigt, wie viel Arbeit wirklich hinter dem vermeintlichen Traumjob steckt, aber auch wie viel Freude und Glück man in den bayerischen Bergen erleben kann.