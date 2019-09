24. August aus Schleswig-Holstein

Moderatorin Sibylle Rothe ist hautnah dabei, wenn der Küstenfischer Meerforellen per Hand an Bord zieht oder den Seehund trifft. Auch die wunderschönen Darßtüren sind immer einen Blick wert, ihre Entstehungsgeschichte von der Bretterwand bis zur Edeltür im Kaptitänshaus überraschend.



In der Kunsttischlerei Roloff in Prerow erfährt Sibylle Rothe, dass zu jeder Tür möglichst auch immer ein geschnitzter "Blitzableiter" gehört. Anschließend haut die Moderatorin bei den Mädels vom ersten Damentonnenbund der Halbinsel kräftig, aber erfolglos auf ein Heringsfass und trifft die Tonnen- und die Stäbenkönigin.