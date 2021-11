Ländermagazin vom 23. Oktober 2021

Das "Ländermagazin" zeigt am Beispiel des UNESCO-Biosphärenreservates Bliesgau wie Wohnen und Arbeiten, Naturschutz und Industrie im Einklang funktionieren können.



Und fragt, warum im Saarland der Anteil an ökologischer Landwirtschaft größer ist als in anderen Bundesländern. Auch wird der Weg der saarländischen Stahlindustrie hin zum "Grünen Stahl" beschrieben. Und ein Mann wird porträtiert, der das alles bald von ganz oben betrachten wird: der saarländische Astronaut Mathias Maurer, der am 30. Oktober 2021 ins All fliegt.