Aus Nordrhein-Westfalen: Einsam aber schön!

Drohne über Kölner Dom

Quelle: ARD

Wer vor kurzem in der Kölner Innenstadt mal in den blauen Himmel geschaut hat, der hat vielleicht einen großen schwarzen Brummer über dem Dom gesehen. Eine Drohne. Normalerweise dürfen Drohnen auf gar keinen Fall an den Dom ran fliegen, das ist strengstens verboten.



Der Dom könnte ja beschädigt werden und Menschen könnten in Gefahr geraten.



Aber in diesem Fall war es eine Spezial-Drohne und weil es so schön einsam war um den Dom, kein Problem.