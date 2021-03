Burdamuseum ohne Bilder

Quelle: ARD

Eigentlich sollte im Museum Frieder Burda Ende März die Ausstellung "Die Bilder der Brüder" eröffnet werden. Doch Corona macht auch diesen Plan zunichte. Das Filmteam hat das Museum dennoch besucht, denn im Verborgenen tut sich was.



Viele Möglichkeiten Kultur live zu erleben, bleiben in Corona-Zeiten kaum. Doch kann man auf dem "Besinnungsweg” Fellbach Kunst in freier Natur erleben und dabei Innehalten.



Nicht erst in der Corona-Krise hat Anja Luithle den Wert von Klopapier erkannt. Seit 2011 veredelt die Künstlerin den Hygiene-Artikel per Handdruckverfahren in Wertpapiere. Ein Atelierbesuch in Wendlingen.



Gaby Mayer aus Fellbach ist Diplom-Betriebswirtin mit eigener EDV-Firma. Als ihr Hund krank wurde, gründete sie eine Manufaktur für gesunde Hunde-Leckerlis. Jetzt gibt es Bio-Maultaschen für den Hund, Diät-Kekse für Vierbeiner und Rote-Bete-Lollis.