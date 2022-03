Gesellschaft

Ländermagazin vom 19. Februar 2022

Februar ist Berlinale-Zeit in der Hauptstadt. In diesem Jahr wieder mit Prominenz und Rotem Teppich, wenn auch pandemiebedingt mit weniger Publikum als normalerweise in Berlin. Das "Ländermagazin" taucht ein in dieses besondere Berlinale-Gefühl rund um den Potsdamer Platz. Es beleuchtet auch die Situation der vielen kleinen Kinos der Region in dieser außergewöhnlichen Zeit.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 25.02.2022