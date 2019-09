Dem Norddeutschen Lloyd gelang es mit der "Bremen" und dem Schwesterschiff "Europa" (im Vordergrund), seinen Anteil an Transatlantik-Reisenden kräftig zu steigern.

Quelle: Picture Alliance / Arkivi/doa

Als das Schiff am 16. Juli 1929 von Bremerhaven aus zur Jungfernfahrt nach New York aufbricht, drängt sich eine Menschenmenge auf der Kaje. "Ein Meer von Taschentüchern flatterte durch die Luft", schreibt die Nordwestdeutsche Zeitung. Mit dem tiefen, durchdringenden Ton ihrer Dampfpfeife legt die "Bremen" ab.



Eine Kapelle an Land spielt "Muß i denn" und stimmt anschließend das Deutschlandlied an, in das die Passagiere an Bord einfallen. Während die Schlepper das riesige Passagierschiff immer weiter ins freie Wasser ziehen, begleiten Flugzeuge sowie kleine Motorboote und überfüllte Dampfer der Weserlinie das Ablegemanöver.



"Ein auf der Weser nie gesehenes Bild", so beschreibt der Reporter diesen Moment.