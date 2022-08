Ländermagazin vom 16. Juli 2022 aus Thüringen

Fünf Geschichten aus der Welt der Musik werden an fünf historischen Orten in Weimar erzählt.



Zu den Schauplätzen der Sendung gehört die Kapelle zur Himmelsburg im Stadtschloss Weimar. Dort spielte einst der junge Johann Sebastian Bach auf einer 20 Meter hohen Empore an der Orgel seine himmlische Musik. Die Kapelle, die bei einem Schlossbrand verloren ging, gilt als ein versunkener Sehnsuchtsort, ein Atlantis für alle Bachfreunde. Erfurter Wissenschaftlern haben sie virtuell wieder auferstehen lassen.



Eine weitere Station der musikalischen Reise ist das ehemalige Wohnhaus von Franz Liszt. Der Weimarer Komponist und Hofkapellmeister gilt als der erste Star in der Musikgeschichte. Wenn er Klavierkonzerte gab, fielen die Frauen reihenweise in Ohnmacht. Wahr ist: Franz Liszt hat Weimar enttäuscht verlassen. Später hat man ihn in Weimar auf einen Sockel gestellt. Dort steht er bis heute, unerschöpflich, unergründlich, als geistiger Vater und Namensgeber der Weimarer Hochschule für Musik.



In der Altenburg, Liszts früherem Wohnhaus in Weimar, lehrt und forscht heute Jascha Nemtsov, weltbekannter Pianist und Professor für Geschichte der jüdischen Musik. Er spürt verschollene Partituren vergessener jüdischer Komponisten auf und bringt sie zur Aufführung.



Natürlich hat die Coronakrise manche Träume junger Weimarer Musiker platzen lassen, unzählige Konzerte und Tourneen fielen aus. Ein studentisches Ensemble hat in dieser Zeit neue Möglichkeiten gefunden, die Band "Con:trust". Sie gilt als ein kleines Wunder. In wenigen Monaten komponierten zwei Studenten 20 Coversongs. Einige der Eigenkompositionen wurden auf Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt. Inzwischen wird die Band als kleines Musik-Startup geschätzt.