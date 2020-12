Ländermagazin vom 16. Januar 2021

Und hinter der seltsamen Ansammlung von kreisförmigen Strukturen verbirgt sich die sogenannte Öldrehscheibe Deutschlands in Wilhelmshaven. Ein Fünftel des Mineralölimports kommt dort an, 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Und was von oben wie ein Stern aussieht, ist eines der wichtigsten Baudenkmäler Niedersachsens: Schloss Clemenswerth, die letzte erhaltene sogenannte Parforcesternanlage Europas.



Um sich Niedersachsen von oben ansehen zu können, ist auch die passende Technik gefragt. Im Harz sitzt ein junges Unternehmen, das Spezialdrohnen für Kunden auf der ganzen Welt entwickelt. Und in der Nähe von Oldenburg hebt ein Polizeihubschrauber ab, um eine vermisste Person zu suchen. Im Cockpit: die erste Pilotin in der Geschichte der niedersächsischen Polizei.