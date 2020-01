Ländermagazin vom 15. Februar 2020

Der Thüringische Dialekt wird in Thüringen nördlich des Rennsteigs, im Südwesten Sachsen-Anhalts, im hessischen Werratal und rund um das bayerische Ludwigsstadt gesprochen. Überwiegend südlich des Rennsteigs herrschen die fränkischen Dialekte Itzgründisch und Hennebergisch vor. Jahrhundertelang war der Rennsteig die Sprachgrenze.



1991 sprachen noch 41 Prozent der Menschen in Mitteldeutschland Dialekt, 2008 waren es nur noch 33 Prozent, fand das Institut für Demoskopie Allensbach heraus. Als Gründe für die Verdrängung der Mundarten werden das immer längere Lernen auf Hochdeutsch und die sprachliche Angleichung in Ballungszentren genannt. Ein Weg, die Sprache der Vorfahren weiterzutragen, ist der spielerische Umgang mit der heimischen Mundart in Kitas.



Das "Ländermagazin" besucht eine Kita in Rauenstein bei Sonneberg, die nach einem bivarietären Konzept arbeitet. Das bedeutet, dass die heimische Mundart, der itzgründisch-fränkische Dialekt, neben der hochdeutschen Sprechweise unterrichtet wird. Die Kinder hören und sprechen sowohl Hochdeutsch als auch Mundart. Und das klingt dann zum zum Beispiel so: "Untn uf de Wies, stet ä grosse Ries. Hot Hoor bis uf die Füss, kenne moch nä geküss."



Mundart wird in Thüringen auch in Heimatvereinen gepflegt, in manchen Regionen gibt es auch noch zweisprachige Straßenschilder.