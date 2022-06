Ländermagazin aus Hamburg

Die Themen im Einzelnen:



Felix Gedanke zur Wasserkunstinsel Kaltehofe

Begleitet wird Moderatorin Eva Diederich von Felix Gedanke, dem Leiter des Besucherservices auf der Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe. Auf der Elbinsel Kaltehofe befindet sich die ehemalige Sandfiltrationsanlage der Hamburger Wasserwerke. Seit 1893 in Betrieb trug diese Anlage maßgeblich zur Eindämmung der Cholera bei. Stillgelegt wurde sie 1990 und war lange Zeit der Öffentlichkeit verschlossen. Mittlerweile ist dort die Stiftung Wasserkunst untergebracht und Felix Gedanke führt regelmäßig Besuchergruppen über das historische Gelände.



Putztag im Korallenbecken

Haie, Rochen und spektakuläre Korallenriffe mitten in Hamburg: Das Tropen-Aquarium von Hagenbecks Tierpark bietet einen Lebensraum für exotische Lebewesen. Damit Besucher in diese Unterwasserwelt eintauchen können, leisten Tierpfleger hinter den Kulissen Außergewöhnliches.



Abtauchen mit dem Team der Kampfmittelbergung

Tauchen im Hafengebiet stellt eine besondere Herausforderung dar, weil die Sichtweiten unter Wasser sehr eingeschränkt sind und die Taucher oft "blind" arbeiten müssen. Einer von ihnen ist Johan König von "Taucher Knoth". Das Unternehmen ist unter anderem auf Wrack- und Bergungstauchen, Bautauchen und auf Kampfmittelbergung spezialisiert.



Meerjungfrauenschwimmen auch für Männer

Einfach mal abtauchen- aber nicht ohne Schwimmflosse! Wie märchenhaft schön und bunt Schwimmen sein kann, zeigt in Hamburg ein ganz besonderer Kurs. Doreen Hannemann gibt Schwimmkurse für Meerjungfrauen. Da werden Flossen an- und Make-up aufgelegt. Das Schwimmen im Wasser wird zur kleinen Performance, das Üben in der Gruppe zum kreativen Spaß. Aber es muss nicht immer die schwimmende Arielle sein. Immer mehr Meerjungmänner haben Lust auf diese kunstvolle Form des Schwimmens unter Wasser.



Das Mühlenberger Loch - eines der größten Süßwasserwatten Europas

Mindestens zweimal täglich unter Wasser: Das Süßwasserwatt des Mühlenberger Lochs. Wattgebiete gehören zu den ökologisch wertvollsten Ökosystemen der Welt. Die Süßwasservariante in Hamburg, ein extrem seltener Schatz der Natur und unverzichtbares Nahrungs- und Rückzugsgebiet für viele Pflanzen und Tiere die dort leben. Mitten in einer Metropole wie Hamburg.



Die Seifenmacherin

Hände waschen - das mussten wir in den vergangenen beiden Jahren so oft wie nie zu vor. Auch deshalb erleben Seifen ein Comeback. Zoe Iordanou kommt aus Griechenland und ist diplomierte Chemikerin. Schon ihre Großmutter hat Seife aus Olivenöl hergestellt. Ihre Seifen sind eine Liebeserklärung an ihre Heimat.