Gesellschaft

Ländermagazin aus Nordrhein-Westfalen: Tierisch guter Westen

Tierisch gut ist der Spätsommer für viele wenn sie in oder am Wasser sind. Die Themen der Sendung: Seelöwen-Becken in Bochum wird geschrubbt ** Paradies für Insekten: Naturarena in Wesel ** Schafe als Rasenmäher an der Wupper ** Entspannung auf der Wiese: Kuh-Yoga ** Nachwuchs auf dem Islandhof **

Produktionsland und -jahr:

Datum: 18.09.2020