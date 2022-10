Ländermagazin vom 12. November 2022

In dem damals besonders betroffenen Küstenort Prerow erinnert seit Kurzem ein Rundweg an die Ereignisse. Er führt zu Hochwassermarken und einem verlassenen Ort, an dem eine ganze Familie ums Leben kam. Ein weiteres Zeitzeugnis ist das Schiffswrack der Pomona, das in diesem Jahr am Strand von Archäologen freigelegt wurde. In der gesamten Ostsee verunglückten in der Sturmnacht vom 12. auf den 13. November 1872 mehr als 600 Schiffe. An Land kamen fast 300 Menschen ums Leben.



Doch die Ostsee nimmt sich nicht nur das Land, sie baut es auch wieder an. An der Nordspitze des Darß, am Darßer Ort, schafft das Meer ein Anlandungsgebiet, das sich über die Jahrhunderte in einen Küstenwald verwandelt hat, heute ein Teil des "Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft".