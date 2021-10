75 Jahre Niedersachsen

So gibt es in ganz Niedersachsen kleine und große Erinnerungsstücke, auch von Privatpersonen, die an die Geschichte des Landes und an die persönlichen Erlebnisse der Niedersachsen erinnern: Ein Spaten an die Sturmflut von 1962, ein Mikrofon an das Wunder von Lengede, bei dem elf verschüttete Bergleute wie durch ein Wunder gerettet werden können, und – wohl eines der größten Erinnerungsstücke – der letzte Transrapid, den der Urenkel des Erfinders vor seiner Fabrik im Osnabrücker Land hat aufstellen lassen.