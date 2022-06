Ländermagazin: Nachhaltig reisen in Mecklenburg-Vorpommern

Es geht um Entschleunigung, entspanntere Mobilität und um einzigartige Angebote, die es so nur am jeweiligen Ort gibt.



Die Forstsamendarre in Jatznick am Stettiner Haff ist so ein Ausflugsziel. In der Schaumanufaktur wird aus Zapfen Saatgut für die Aufzucht ganzer Wälder gewonnen. Und das mit hundert Jahre alter Technik, die immer noch bestens funktioniert. Wenn am Ende aus 100 Kilo Kiefernzapfen Samen für 165 000 Bäumchen herausgelöst sind, dann wissen Besucher die mühsame Arbeit in der Darre wirklich zu schätzen.



In ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es mittlerweile die vielfältigsten Angebote für nachhaltigen Urlaub.