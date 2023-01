Ländermagazin vom 11. Februar 2023

Die Oberweißbacher Bergbahn steht für lebendige Technik- und Tourismusgeschichte im Schwarzatal. Das ist eine Gegend in Thüringen, die nach wie vor Urlaubspotenzial hat, auch wenn vieles noch saniert werden muss. Zu den Anfängen des Tourismus um 1900 war Urlaub auf dem Land in der Sommerfrische Schwarzatal groß in Mode, und die neue Eisenbahn brachte die Gäste in die abgelegene Gegend. Das Schwarzatal entwickelte sich mit dem Tourismus. Hotels und Pensionen wurden gebaut, von Mittelklassestandard bis First Class. Auch in der DDR blieb es eine der beliebtesten Urlaubsgegenden.



Bis heute ist die Anbindung an die Bahn intakt und ein großes Plus. Besucher und Besucherinnen können ihr Auto stehen lassen und kommen überall hin - zur Talstation der Oberweißbacher Bergbahn oder nach Schwarzburg, wo das Schloss einer der ältesten Thüringer Adelsgeschlechter auf einem Burgberg thront.



Unterhalb davon wird in einer der alten Sommerfrischepensionen fleißig gewerkelt und restauriert: Die "Pension Bräutigam" stand kurz vorm Abriss. Als Projekt der Internationalen Bauausstellung IBA nutzen sie nun wissenschaftliche Mitarbeiter und Architekten aus dem Umfeld der Bauhausuniversität Weimar für Workshops über traditionelle Bau- und Handwerkstechniken. Durch die Gelder der IBA wurden aber auch schon das Schloss, ein paar der Bahnhofsgebäude und Sommerfrischehäuser gerettet.



Was auch bitter nötig ist, denn seit gut 30 Jahren verfallen etliche Pensionen und Hotels, auch Gasthöfe stehen leer. Das Schwarzatal wirkt wie in einer Warteschleife. Es scheint auf bessere Zeiten zu hoffen. Pläne für ein modernes Family-Resort gibt es. Sie stoßen aber auf geteiltes Echo im Tal. Dabei hat das Schwarzatal ganz viele Schätze - und das Potenzial, an große Zeiten anzuknüpfen.