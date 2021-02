Gesellschaft

125 Jahre Übersee-Museum, Bremen

Die Themen: Natur-, Völker- und Handelskunde unter einem Dach: Das Bremer Übersee-Museum bietet auch 125 Jahre nach seiner Gründung eine einmalige Sammlung. ** Endlich wieder Kultur: Bremer Projekt feiert Premiere im Pier 2 ** Ode an ein Lieblingsmöbelstück: Das Sofa ** Die Alibi-Agentur ** Wie ein Unternehmen beim Lügen hilft ** Segeltörn in die Karibik ** Zwei Bremer Rentner sind im Dezember mit ihrer "Klara" losgefahren ** Historischer Fotoschatz: Fotobuch erzählt von den Anfängen des Wassersports in Bremen ** Seltene Sprachen verstehen: Bremer Student entwickelt Übersetzungs-App ** Die Postkartenmacherin ** Postkarten sind offenbar immer noch sehr begehrt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 20.02.2021