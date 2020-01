Hessenreporter: Mit dem Rollstuhl auf die Bühne

In den Wochen vor der Premiere kommen die Protagonisten zum ersten Mal zusammen, lernen sich kennen, proben miteinander und sollen zu einem Ensemble werden.



Die 16 Jahre alte Sara L'Harrak geht auf eine Gesamtschule in Frankfurt. Lena Schachner ist 23, sitzt im Rollstuhl und arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Hattersheim am Main. Das Projekt "Arche Noah - gemeinsam die Welt bewegen" führt die beiden jungen Frauen zusammen. Für Sara L'Harrak und Lena Schachner wird es eine Erfahrung fürs Leben.



Die moderierte Tanzperformance ist die Initiative der Stiftung des Frankfurter Unternehmers Hans-Jürgen Lorenz, die Menschen unterschiedlicher Milieus zusammenbringen möchte. Schulen, Tanzgruppen und Tanzschulen, ein Flamenco-Verein und ein Gebärdenchor machen mit. Choreograf Zermeño hat Anspruch. Er fördert Leistung. Schon das erste Tanzprojekt vor vier Jahren war überzeugend. Dieses Jahr ist das hr-Sinfonieorchester dabei.