Hessenreporter: Lahm und rostig - die Bahnfracht

Sie hat Kunden besucht, mit Managern gesprochen und Mitarbeiter begleitet: beim Verladen, Disponieren und Kontrollieren. Im sonst verschlossenen "Operations Center" von DB Cargo konnte ebenso gefilmt werden wie am Rangierbahnhof. Vieles ist veraltet. Es fehlt an Personal.



Mit den Personenzügen liefern sich die Güterzüge einen Konkurrenzkampf um freie Gleise. Einen Kampf, den die Bahn oft zu Lasten des Frachtgeschäfts entscheidet. Am Beispiel der Firma Mercer Holz GmbH wird deutlich, das Frachtkunden mehr erwarten, als es die Deutsche Bahn bietet.



Konkurrenzunternehmen, die mit eigenen Güterzügen fahren, haben der Deutschen Bahn mittlerweile mehr als die Hälfte des Geschäfts abgejagt.