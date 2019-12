Hessenreporter: Kleiner Ort mit großer Zukunft - - Wo Heimat lebt

Das ambitionierte Ziel: 100 Familien anlocken und gleichzeitig Perspektiven entwickeln für Arbeit, Bildung, Gesundheit, Inklusion. Ein Gründerzentrum bietet "Co-Working-Spaces", also Büroflächen, die für eine begrenzte Zeit zu mieten sind: ungewöhnlich fürs Land. Start-ups werden im Gründungsprozess unterstützt. Die ersten Mieter sind eingezogen und ständig kommen weitere. So wie Jürgen Eckerth, längst 50 plus, und mehrfacher Gründer: Mit Motorrad-Zubehör, Bus-Ausbau und Software-Beratung hat er inzwischen schon drei kleine Firmen in Mengerskirchen aufgebaut.



Elke Anzion gehört zum Zukunftsteam, die Betriebswirtin unterstützt die Unternehmensgründer im Ehrenamt, holt Berater und knüpft Netzwerke. Wenn ihre beiden Kinder größer sind, will sie auch selbst ein Unternehmen gründen.

Familie Anzion fühlt sich in Mengerskirchen gut aufgehoben: Kleinkinder werden betreut und die Grundschule hat den deutschen Schulpreis gewonnen. Sogar aus Frankfurt kommen Lehrer, um sich anzuschauen, wie hier Unterricht läuft. Auch für die 7-köpfige Familie Weber ist die gute Grundschule entscheidend. Sie haben Mengerskirchen zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht, auch weil der behinderte Sohn bald in einem Inklusionsprojekt mitten im Dorf wohnen kann - daran wird gerade gebaut.



In Mengerskirchen sollen alle bleiben wollen: Junge, Alte, Flüchtlinge, Behinderte. Eine Heimat mit Zukunft.