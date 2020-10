Hessenreporter: Wie läuft's? Homeoffice, Pendlerströme, - Wohnungsmarkt

Büroarbeiter ziehen zu tausenden an den heimischen Küchentisch um, ehemals vollgestopfte Pendlerzüge sind gähnend leer, die vertrauten Staus an Autobahnkreuzen bleiben aus. Selbst zur früheren Rush hour rauschen Autos ungehindert über Einfallstraßen. Nicht nur für viele Angestellte hat sich der Berufsalltag grundlegend geändert. Unternehmen bauen Großraumbüros um, die ehedem als Gipfel produktiver Arbeit galten. Massenhaft werden Büroflächen frei. Neue Computersysteme sind gefragt, mit denen mobil am Unternehmensziel gearbeitet werden kann.



Werden Häuser auf dem Lande attraktiver, wenn es nur stabilen Internetzugang gibt? Steigen die Miet- und Kaufpreise in den Städten weiterhin? Fahren Pendler wie bisher immer mehr mit Eisenbahn und S- Bahn oder wird das eigene Auto attraktiver, wenn es nur noch zwei-, dreimal pro Woche an den Arbeitsplatz in der Großstadt geht?



Das Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung trägt zum Film aktuelle Datenauswertungen für hessische Städte und Kreise bei.