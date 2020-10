Hessenreporter: Irinas Kinder - Der lange Weg zurück - zur Schule

Jetzt sind die Kinder schon in Klasse 3e - also haben die Hälfte der Grundschule schon hinter sich. Wie schafft Irina Gontscharow es, die Kinder an den Schulalltag zu gewöhnen und mit dem verlorenen Stoff umzugehen? Die Lehrerin der Geschwister Scholl-Grundschule Wiesbaden weiß, wie sehr die Kinder auf Schule und guten Unterricht angewiesen sind. In ihrer Klasse sind auch viele Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund.



Irina Gontscharow konnte ihre Schüler*innen in der Corona-Zeit nur einmal kurz treffen und musste erleben, dass die Kinder sich ganz unterschiedlich entwickelt haben. Manche hatten ihr Deutsch fast verlernt, einige wirkten verängstigt, andere schienen gut mit der Situation und dem Homeschooling zurecht zu kommen. Die Lehrerin muss sich einiges einfallen lassen, um die Kinder zurück ins gemeinschaftliche Lernen zu holen. Wie steht es um die Bildungsgerechtigkeit in Zeiten von Corona?