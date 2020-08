Zittern, rechnen, durchhalten: Unternehmen in der Corona-Krise

Da ist Praxisgründer Thomas Emler mit seinem Zentrum für Physio- und Ergotherapie, in das er am Jahresanfang noch kräftig investiert hat, jetzt kommt kaum noch ein Patient. Das Familienunternehmen Glasbau Hahn, ein Hersteller von Museumsvitrinen, hat zwei Weltkriege überstanden und steckt nun im Existenzkampf. Und die Samson AG, ein führender Produzent von Industrieventilen, ist an Corona-Hotspots weltweit vertreten.



Die drei Unternehmen stehen vor jeweils eigenen Herausforderungen. Aber alle hoffen, dass sie irgendwie durch die Krise kommen – mit möglichst wenig Blessuren.



"Hessenreporter" hat die Unternehmen von Anfang an begleitet, hat ganz nah die Entwicklung miterlebt und mit der Kamera eingefangen.