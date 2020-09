Dabei durfte er exklusiv auf der Intensivstation der Uniklinik Gießen sowie den Helios Dr. Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden drehen. Er traf bei seinen Recherchen Menschen, die noch immer in den Kliniken unter Luftnot leiden, das Atmen wieder lernen müssen oder sich nach Wochen noch immer in Rehabilitation befinden.



Was geht in Menschen vor, die einen solchen Überlebenskampf geführt haben oder in diesen Ausnahmesituationen helfen müssen? Was macht es mit den Betroffenen und den Helfern langfristig? Wie geht es für alle weiter?