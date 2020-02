Hessenreporter: Die Tourismus-Pleite - - annulliert und abserviert

Wird er einen neuen Job finden? Andere haben mehr Glück, ihr Geschäftsbereich ist übernommen worden, so hat zum Beispiel "Neckermann Reisen einen neuen Eigentümer.



Was passiert, wenn das älteste Reiseunternehmen der Welt verschwindet? Viele Reiseziele haben von Thomas Cook-Kunden gelebt. So auch die Kanarischen Inseln. Dort herrscht Krisenstimmung, weil seit der Pleite von Thomas Cook nicht mehr so viele Flieger auf den Inseln landen: Die Strände bleiben in der laufenden Saison leer, Touristen fehlen. Beschäftigte zittern um ihren Arbeitsplatz.



Buchhalterin Yolanda auf Teneriffa kommt noch jeden Tag zur Arbeit, obwohl sie seit Monaten keinen Lohn erhalten hat. Wenige schaffen es, die Krise gut zu überstehen. Zu ihnen zählt der aus Rüdesheim stammende Hotelier Roland Christ auf Gran Canaria. Im Massentourismusort Maspalomas führt er seit 45 Jahren erfolgreich ein Familienhotel - ohne Bindung an die großen Reiseveranstalter. Im Gegensatz zu vielen Hoteliers auf den Kanaren, hat er sich nie von Thomas Cook oder anderen einzelnen Auftraggebern abhängig gemacht.