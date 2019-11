Hessenreporter: Glaube 4.0 - Kirche mal anders

Pfarrer Blanco Wißmann tut alles, um mit den Menschen in seiner Gemeinde ins Gespräch zu kommen. "Ich warte nicht, bis die Leute zu mir kommen, ich gehe raus zu den Leuten. Der Plan ist, dass wir nicht so weiter machen wie bisher!" Die treuen Kirchenanhänger sterben weg, junge Menschen kommen kaum. Doch genau die Jungen will der Pfarrer in seiner Gemeinde ansprechen.



Gemeinsam mit seiner Frau Pfarrerin Yvonne Blanco Wißmann versucht er, Kinder zu begeistern, indem er mit ihnen wandern geht, Jugendliche, indem er mit ihnen Filme produziert. Sogar Gottesdienste bietet er auf der Kerb an, um etwa auch Vereine mit ins Boot zu nehmen. Die moralischen und ethischen Botschaften, die das Pfarrerspaar vermitteln will, schwingen immer mit - ganz nebenbei.



Und für den Valentinstag hat er sich auch etwas Besonderes ausgedacht. Geht sein Konzept auf? Und wie schafft er es, auch die Alten nicht zu vergessen, die auf ihn zählen? Denn die Zeit wird manchmal ganz schön knapp.