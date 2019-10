Gesellschaft

Hessenreporter: Wenn das Chaos ausbricht - - das THW im Großeinsatz

Eine Großübung für das Technische Hilfswerk: Ein Meteorit ist in Limburg abgestürzt - was ist zu tun, um die Menschen zu retten, Wege zu sichern und Chaos in der Bevölkerung zu verhindern?

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 08.11.2019