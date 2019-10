Hessenreporter: Schützen, Schießen, Kontrollieren

Um mehr an der Bundespolizei Interessierten eine Chance zu geben, wurde die Mindestgröße abgeschafft, manche Auszubildende sind minderjährig, Menschen mit Migrationshintergrund ausdrücklich willkommen - für Lehrgruppenleiterin Kathrin Schall eine heikle Aufgabe. Die selbst noch junge Polizistin schaut am ersten Tag des neuen Jahrgangs in 490 hoffnungsvolle Gesichter. Wer wird eine Enttäuschung, wer eine Überraschung?



Sie muss die teils kindlichen Anwärter ausbilden und zugleich zu polizeilich denkenden Persönlichkeiten erziehen, die die Werte der Bundesrepublik Deutschland und die Aufgaben der Bundespolizei verinnerlicht haben und in gefährlichen Situationen bestehen können. Eine Herausforderung, die viel Einfühlungsvermögen erfordert - und klare Entscheidungen. Wie schaffen es die jungen Menschen, Drill und Druck auszuhalten, Gefahren richtig einzuschätzen und ihre Autorität als Staatsdiener verantwortungsvoll einzusetzen - also den Anforderungen gerecht zu werden?