Hessenreporter: Pflegenotstand - eine Chance - für Altaf und Manzor?

Ihre Flucht vor Verfolgung und Vertreibung endete 2014 in Deutschland. Mittlerweile sind sie anerkannt, dürfen erst mal bleiben. Seit beinahe zwei Jahren arbeiten sie als Hilfskräfte in dem Kronberger Altenheim, das sie gerne zum Altenpfleger ausbilden würde. "Solche Leute brauchen wir", schwärmt der Pflegedienstleiter und lobt ihre Zuverlässigkeit, ihre Motivation und ihr Einfühlungsvermögen.



Doch der Ausbildungsplatz rückt in weite Ferne: Es fehlen Dokumente, die die Schul- und Berufsausbildung der beiden gelernten Physiotherapeuten belegen. Die letzten Unterlagen und sogar die einzigen Fotos ihrer Mutter wurden ihnen auf der Flucht von der bulgarischen Polizei abgenommen. Ohne Ursula Grünewald und Helmuth Butt vom Königsteiner "Freundeskreis Asyl", die ihnen wie "Ersatzeltern" zur Seite stehen, wären sie hier verloren, sagen sie. Vor allem die Bürokratie, das Amtsdeutsch der Behördenbriefe, die fremden Sitten und Gebräuche sowie nicht zuletzt die deutsche Sprache an sich bereiten Altaf und Manzor Probleme.