Hessenreporter: Reden statt Stress machen - - Die Quartiersmanagerin und ihr Problemviertel

Zu ihr kann man mit allen Anliegen kommen, sie hat immer ein offenes Ohr. Sie fordert viel und versucht, die Leute zu animieren, sich für ihr Wohngebiet einzusetzen.



Gemeinsam mit ihrem Team und finanziell gefördert vom Land Hessen im Rahmen des Programms "Soziale Stadt", versucht die Quartiersmanagerin das Viertel aufzuwerten, nicht nur für seine Bewohner, sondern auch für die ganze Stadt. Denn wo die Stimmung gut ist, entstehen auch keine Konflikte. So will sie zum Beispiel serbische, türkische und syrische Mütter dazu bewegen, die Patenschaft für einen neuen Spielplatz zu übernehmen, damit der nicht zumüllt. Sie sollen Verantwortung übernehmen und mit ihren Nachbarinnen in Kontakt treten, sich vernetzen.



Reporter Rütger Haarhaus hat die engagierte Frau und die Bewohner des Viertels begleitet und zeigt auf, wie durch Menschen wie Adriana Oliviera ganz neue Impulse entstehen und sich Dinge zum Positiven verändern können. Eine Erfolgsgeschichte, die noch lange kein Ende genommen hat.