Gesellschaft

Weinreise Toskana: Dem (Rot) Wein auf der Spur

Eine Weinreise macht man am Besten - im Frühjahr. Der Winzer ist nicht mehr mit der Lese beschäftigt, die neuen Weine sind da und die Natur lockt mit Blüten und Düften. Also setzt sich der Schmidt Max in seinen Opel und fährt Richtung Süden, in die Toskana.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 21.04.2021