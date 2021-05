Gesellschaft

Viel Rauch um FISCH

Frisch geräucherter Fisch ist lecker - und ganz einfach selbst zu machen. Schon mal im Kugelgrill kalt geräuchert? Oder im Schuhkarton? Tischräucheröfen liefern auch gute Ergebnisse. Weitere Themen in der "freizeit": Fisch muss schwimmen - Bier oder Wein? Was passt am besten zu Räucherfisch? Und: Fischer Sepp vom Würmsee - wie kommt die Renke in die Räucherkammer?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 05.05.2021