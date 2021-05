Gesellschaft

Schmidt Max und die schwebenden Gärten

Wo steht eigentlich, dass ein Garten auf dem Boden sein muss? Auch in der 4. oder 10. Etage macht er sich gut: Er verbessert die Ökobilanz und schafft neuen Wohnraum. Gut 1.300 Quadratmeter Garten mitten in der Stadt – Grillstelle, Gewächshaus, Gemüsebeete inklusive. Zum Ernten muss man allerdings mit dem Aufzug nach oben fahren. Der Schmidt Max, Moderator der "freizeit", ist diesmal unterwegs in Gärten, die sich auf Hausdächern ausbreiten oder wie ein grünes Bild an der Wand hängen.

Datum: 19.05.2021