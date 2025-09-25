Schmidt Max und der Wein in Südtirol

Geisel verbringt seit seiner Kindheit einen großen Teil seines Lebens in Südtirol. Er hat auch die schwierigen Zeiten dieser Region in den 1980er-Jahren erlebt und die starke Orientierung Richtung Highend-Wellness und immer neuen Hotelbauten in der Gegenwart.



Der staatlich vereidigte Weinsachverständiger nimmt den Schmidt Max mit zu "seinem" Südtirol, dessen Bewohner stilles Selbstvertrauen haben und starke Wurzeln. Die 110 Jahre alte Wellness-Anwendungen praktizieren, seltene Vernatsch-Sorten anbauen und einfache bäuerliche Küche mit größter Finesse zu Delikatessen adeln. Auf der größten Hochalm Europas bleibt die Zeit dann gänzlich stehen für die beiden Reisefreunde.